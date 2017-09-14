Доброе отношение к России всегда было в душе у азербайджанского народа - Забелин

2017-09-14 13:06 | www.trend.az | 3

МОСКВА /Trend/ Доброе отношения к России всегда было в душе у азербайджанского народа, сказал выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" Михаил Забелин, депутат Милли меджлиса и председатель Русской общины в Азербайджане.

«После развала СССР в Азербайджане был очень сложный период. Тогда было очень важно сохранить русский язык в стране и нам бы это не удалось если бы не Общенациональный лидер Гейдар Алиев и весь азербайджанский народ», - сказал Забелин.

По его словам, сегодня благодаря правительству Азербайджана в стране успешно сохраняется и развивается русский язык.

С каждым годом увеличивается число желающих поступить в русский класс, сказал Забелин.

Более 200 лет назад в Азербайджан переселилось очень много русских людей и по сей день русская община в Азербайджане является самой крупной диаспорой на Кавказе, отметил депутат.

Сейчас у двух стран, по его словам, развиваются добрые партнерские отношения.

«Азербайджанский народ всегда славился своим дружелюбием и гостеприимством, без претензий на чужие территории», - сказал он.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждается роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.