Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля

2017-09-14 12:46 | www.apa.az | 5

В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым посетила ведущие предприятия оборонной промышленности этой страны.



Как сообщили АПА в Минобороны, встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З.Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях.