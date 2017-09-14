Али Гусейнли: Надеемся, ВАК продолжит свою работу

2017-09-14 12:51 | www.apa.az | 2

«Надеемся, что Верховный суд РФ проявит справедливость при рассмотрении апелляционной жалобы Всероссийского конгресса азербайджанцев»

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказал председатель комиссии ММ Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, выступая на международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа».

Говоря о вкладе ВАК в развитие российско-азербайджанских отношений он отметил, что решение о закрытии данной структуры вызвало серьезную обеспокоенность среди азербайджанской общественности и проживающих в РФ азербайджанцев.

«Надеемся, что при рассмотрении апелляционной жалобы на решение о закрытии ВАК будет проявлена справедливость и структура продолжит работать», - сказал Гусейнли.