AmCham приветствует инициативу по мониторингу стратегических дорожных карт Азербайджана

2017-09-14 13:06 | www.apa.az | 4

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) поддерживает инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по мониторингу стратегической дорожной карты по перспективе национальной экономики Азербайджана, утвержденную указом от 6 декабря 2016 года.

Как передает АПА-Экономикс, исполнительный директор AmCham в Азербайджане Натаван Мамедова отметила, что общественный мониторинг результатов по основным секторам национальной экономики, а также оценка работы в данном направлении, достаточно прогрессивны. Как участник процесса разработки стратегической дорожной карты, AmCham в Азербайджане считает, что результаты мониторинга, проводимые как раз в полгода, так и раз в году, помогут принятию своевременных и эффективных мер, необходимых для развития национальной экономики. Палата также заинтересована в том, чтобы своевременно предоставлять результаты мониторинга своим членам.

Комментируя результаты мониторинга, Натаван Мамедова отметила, что оценка качества стратегических дорожных карт имеет большое значение, так как это первый отчет после их утверждения. «Создание такой системы мониторинга и оценки стратегических карт полностью соответствуют принципам открытого правительства, поэтому данная инициатива является весьма похвальной в плане обеспечения прозрачности, подотчетности и эффективности в целом. Мониторинг позволит получить информацию о локальном и международном общественном мнении, а также откроет дорогу инвестициям в эту область, что поспособствует улучшению бизнес-среды в стране».