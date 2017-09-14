Азербайджан совершил спуск на 13 строчек в рейтинг-листе ФИФА

2017-09-14 13:08 | www.apa.az | 3
ФИФА обнародовала рейтинг-лист сборных. Как сообщает apasport.az, по сравнению с августом в таблице произошёл ряд изменений.
Эти изменения связаны с играми отборочного цикла ЧМ-2018 и контрольными матчами.
Сборная Азербайджана потеряла много очков после того, как в отборочном цикле проиграла Норвегии (0:2) и разгромила Сан-Марино (5:1).
Из-за неудачного выступления рейтинг нашей команды уменьшился с 427 до 388, поэтому она утратила свою позицию. Наша сборная, которая в прошлом месяце была 79-й в мире, занимает 92-ое место в новом списке.
Сборная Азербайджана совершила спуск на 13 строчек. Мы опередили Сьерра-Леоне, но пропустили вперёд Палестину, Кению, Ирак, Бенин, Эстонию, Финляндию, Кюрасао, Ливию, Габон, Замбию, Сирию, Норвегию, Кипр и Кабо-Верде.
Сборная Азербайджана и её «соседи»
88 (91). Бенин – 400
88 (102). Ирак – 400
88 (82). Кения – 400
91 (93). Палестина – 389
92 (79). Азербайджан – 388
93 (89). Фарерские острова – 384
94 (92). Гвинея-Бисау – 381
95 (81). Конго – 378
96 (95). Канада – 368
Серьёзно изменились и позиции 10 сильнейших команд мира. Соперник нашей сборной в последнем матче в группе Германия опередила Бразилию и захватила лидерство в рейтинг-листе ФИФА. Бразильцы опустились на 2-ое место, а Португалия вошла в первую «тройку».
Первая «десятка»
1 (2). Германия – 1606
2 (1). Бразилия – 1590
3 (6). Португалия – 1386
4 (3). Аргентина – 1325
5 (9). Бельгия – 1265
6 (5). Польша – 1250
7 (4). Швейцария – 1210
8 (10). Франция – 1208
9 (7). Чили – 1195
10 (8). Колумбия – 1191
Из соперников нашей сборной в отборочном цикле ЧМ-2018 не изменилась только позиция Сан-Марино. Германия совершила подъём на 1, Северная Ирландия на 3, Норвегия на 12 строчек. Чехия же совершила спуск на 18 строчек.
Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С
1 (2). Германия – 1606
20 (23). Северная Ирландия – 945
58 (40). Чехия – 630
73 (85). Норвегия – 472
204 (204). Сан-Марино – 12
Сборная соседней Турции поднялась с 33-го на 27-ое место. В новом списке у неё 826 очков.
Отметим, что следующий рейтинг-лист будет опубликован 16-го октября.