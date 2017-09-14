Азербайджан совершил спуск на 13 строчек в рейтинг-листе ФИФА

2017-09-14 13:08 | www.apa.az | 3

ФИФА обнародовала рейтинг-лист сборных. Как сообщает apasport.az, по сравнению с августом в таблице произошёл ряд изменений.

Эти изменения связаны с играми отборочного цикла ЧМ-2018 и контрольными матчами.

Сборная Азербайджана потеряла много очков после того, как в отборочном цикле проиграла Норвегии (0:2) и разгромила Сан-Марино (5:1).

Из-за неудачного выступления рейтинг нашей команды уменьшился с 427 до 388, поэтому она утратила свою позицию. Наша сборная, которая в прошлом месяце была 79-й в мире, занимает 92-ое место в новом списке.

Сборная Азербайджана совершила спуск на 13 строчек. Мы опередили Сьерра-Леоне, но пропустили вперёд Палестину, Кению, Ирак, Бенин, Эстонию, Финляндию, Кюрасао, Ливию, Габон, Замбию, Сирию, Норвегию, Кипр и Кабо-Верде.

Сборная Азербайджана и её «соседи»

88 (91). Бенин – 400

88 (102). Ирак – 400

88 (82). Кения – 400

91 (93). Палестина – 389

92 (79). Азербайджан – 388

93 (89). Фарерские острова – 384

94 (92). Гвинея-Бисау – 381

95 (81). Конго – 378

96 (95). Канада – 368

Серьёзно изменились и позиции 10 сильнейших команд мира. Соперник нашей сборной в последнем матче в группе Германия опередила Бразилию и захватила лидерство в рейтинг-листе ФИФА. Бразильцы опустились на 2-ое место, а Португалия вошла в первую «тройку».

Первая «десятка»

1 (2). Германия – 1606

2 (1). Бразилия – 1590

3 (6). Португалия – 1386

4 (3). Аргентина – 1325

5 (9). Бельгия – 1265

6 (5). Польша – 1250

7 (4). Швейцария – 1210

8 (10). Франция – 1208

9 (7). Чили – 1195

10 (8). Колумбия – 1191

Из соперников нашей сборной в отборочном цикле ЧМ-2018 не изменилась только позиция Сан-Марино. Германия совершила подъём на 1, Северная Ирландия на 3, Норвегия на 12 строчек. Чехия же совершила спуск на 18 строчек.

Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С

1 (2). Германия – 1606

20 (23). Северная Ирландия – 945

58 (40). Чехия – 630

73 (85). Норвегия – 472

204 (204). Сан-Марино – 12

Сборная соседней Турции поднялась с 33-го на 27-ое место. В новом списке у неё 826 очков.

Отметим, что следующий рейтинг-лист будет опубликован 16-го октября.