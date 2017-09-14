Азербайджан опустился на 13 строчек в рейтинге ФИФА

2017-09-14 12:46 | www.oxu.az | 2

ФИФА обнародовала новый-рейтинг лист национальных команд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сборная Азербайджана утратила 13 позиций по сравнению с прошлым месяцем.

В настоящее время коллектив Роберта Просинечки с 388 очками расположился на 92-ом месте. За отчетный период наши футболисты провели две встречи, уступив 1-го сентября на выезде Норвегии со счетом 0:2, а затем разгромив дома Сан-Марино – 5:1.

Отметим, что очередной рейтинг-лист ФИФА будет обнародован 16 октября.

A.M.

