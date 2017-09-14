Пострадавшему уличному торговцу собрали 70 тысяч долларов – ВИДЕО

2017-09-14 12:54 | www.oxu.az | 4

Уличный торговец Бето продавал без разрешения хот-доги возле стадиона, где множество людей собралось на первую домашнюю футбольную игру в этом сезоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные источники, обнаруживший незаконную торговлю офицер полиции взял у Бето кошелек и забрал оттуда деньги в сумме 60 долларов. Весь этот процесс заснял проходящий мимо местный житель Мартин Флорес.

Флорес, который ходил на игру с детьми, возмутился действиями полицейского, назвав их неправильными. В ответ офицер заявил, что правильность его действий определит суд. При этом ещё несколько торговцев, торгующих без разрешения, ограничились устными предупреждениями.

Стремясь помочь Бето, Флорес сумел за несколько дней собрать более 70 тысяч долларов. А петиция с призывом об увольнении сотрудника полиции набрала уже более 34 тысяч подписей.

Э.Д.

