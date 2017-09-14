Президент Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

2017-09-14 13:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за добрые слова в поздравительном послании, адресованном Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодняшней церемонии. Отметив, что сегодняшнее мероприятие еще больше укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, глава государства передал в связи с этим свои поздравления.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак передал главе государства приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сказал, что существующее между Турцией и Азербайджаном сотрудничество в энергетической сфере является примером для всего мира. Берат Албайрак подчеркнул обогащение этого сотрудничества новыми проектами и взаимными инвестициями.

На встрече было затронуто значение реализуемых между Азербайджаном и Турцией совместных стратегических проектов, выражена уверенность в дальнейшем расширении дружеских и братских отношений между нашими странами. Коснувшись значения подписания скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чыраг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, была отмечена его важность для дальнейшего экономического развития наших стран и роста благосостояния народов. В ходе беседы говорилось о значении реализуемых между Азербайджаном и Турцией совместных стратегических проектов.

Глава нашего государства выразил благодарность за искренние приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе турецкого государства.