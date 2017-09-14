Азербайджану удалось добиться лидирующей позиции в регионе - Савельев

2017-09-14 13:16 | www.trend.az | 3

МОСКВА /Trend/ Сегодня когда отношения России с целым рядом стран проходят испытания на прочность, отношения с Азербайджаном активно развиваются в различных сферах, сказал выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

Россия нашла в лице Азербайджана сильного и надежного партнера, сказал Савельев.

По его словам, между Россией и Азербайджаном существует режим свободной торговли, интенсивно идет культурный обмен.

«За четверть века республике не только удалось добиться лидирующей позиции в регионе, но и активно использовать своё выгодное географическое положение», - сказал Савельев.

По его словам, многогранное российско-азербайджанское сотрудничество переживает подъем.

«Мы соседи и всегда будем вместе работать над укреплением наших отношений», - сказал он.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждается роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.