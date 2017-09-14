Александр Проханов: «Сегодня Азербайджан формирует в регионе новый взгляд»

2017-09-14 13:19 | www.apa.az | 3

«Сегодня Азербайджан формирует в регионе новый взгляд».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» заявил известный российский писатель, общественно-политический деятель, председатель Изборского клуба.

«Ситуация в регионе очень сложная. Однако Азербайджан гармонично смог найти свое место. Баку не присоединяется к каким-либо союзам. Азербайджан играет важную роль в российско-турецких и российско-иранских отношениях и ведет успешную деятельность в международно значимом регионе».