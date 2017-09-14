Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля

2017-09-14 13:00 | www.oxu.az | 4

В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым посетила ведущие предприятия оборонной промышленности этой страны.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на официальный сайт Минобороны Азербайджана.

Встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З.Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях.

А.М.