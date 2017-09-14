На работу приняли еще 933 учителей

2017-09-14 13:10 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане завершился второй этап конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве образования, на этом этапе 933 человека завоевали право стать учителями. 125 работающих в общеобразовательных учебных заведениях учителей сменили место работы.

Успешно прошедшие конкурс кандидаты до 15 сентября должны пройти регистрацию в учебных заведениях, куда их назначили, или местных органах управления образованием. Результаты кандидатов будут отображены на их персональных страницах.

Отметим, что по итогам первого этапа конкурса 4454 кандидатов завоевали право стать учителями.

A.M.

