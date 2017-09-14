Боб Дадли: С блока "Азери-Чираг-Гюнешли" Азербайджану было передано 30 млрд кубометров попутного газа

2017-09-14 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С нефтегазового блока "Азери-Чираг-Гюнешли" на Каспии Азербайджану было безвозмездно передано 30 миллиардов кубометров попутного газа, сказал глава компании BP Боб Дадли на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в четверг в Баку.

Он выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его правительству за великолепные достижения.

"Все эти достижения стали возможными только благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева. Соглашение, подписанное в 1994 году и заслуженно получившее название "Контракт века", является результатом этой дальновидности. 11 компаний из шести разных стран вместе с SOCAR открыли новую страницу в энергетической сфере страны", - сказал Дадли.

По его словам, в разработке морских нефтяных запасов Азербайджана и их транспортировке на мировые рынки были достигнуты блестящие успехи.

"До настоящего времени в проект АЧГ было инвестировано примерно 33 миллиарда долларов, добыто 3,2 миллиарда баррелей нефти. Также с блока АЧГ правительству Азербайджана было передано 30 миллиардов кубометров попутного газа. Сегодня мы продлеваем сроки действия соглашения до середины века, и это знаменательный момент. Я считаю, что его будет правильным назвать "Новым контрактом века"", - сказал Дадли.

По его словам, подписание нового соглашения является новым этапом в истории АЧГ дает возможность открыть новую страницу в сотрудничестве между компаниями-партнерами.

"В течение следующих 32 лет совместной работы и вложением более чем 40 миллиардов долларов новых инвестиций мы продолжим обеспечивать долгосрочное будущее добычи нефти и газа в Азербайджане. Это, в свою очередь, усиливает роль региона, обладающего выгодными маршрутами поставок через Турцию и Грузию, а также целиком превращает его в международный энергетический центр", - сказал Дадли.

Он отметил, что BP продолжит свой 25-летний опыт работы в Азербайджане, придавая импульс своими ведущими технологическими возможностями, опытом работы на крупных мировых месторождениях и специфическими знаниями.

"Мы продолжим развивать инфраструктуру мирового уровня на Каспийском море, а также расширяя свои обязательства перед Азербайджаном, развивать бизнес и социальные сферы", - сказал Дадли.

(Автор: Максим Цурков)