Президент Ильхам Алиев: Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (версия 5)

2017-09-14 13:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня знаменательный и исторический день. Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Я от души приветствую всех гостей, прибывших из-за рубежа для участия в этом историческом мероприятии вместе с нами.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Глава государства отметил, что их участие в этом мероприятии еще раз отражает значимость сегодняшнего мероприятия.

"Контракт, который будет подписан сегодня, имеет очень большое значение для нашей страны. Разработка нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" продлевается до 2050 года. Новый контракт, который будет подписан, еще более выгоден для Азербайджана. Несмотря на то, что контракт, подписанный в 1994 году, тоже полностью обеспечивал наши интересы. В этот раз контракт подписывается на лучших условиях. Хочу довести до вашего внимания несколько основных его параметров. После подписания контракта нашей стране зарубежными инвесторами будет выплачен бонус в объеме 3,6 миллиарда долларов. Компания AzACG SOCAR будет участвовать в реализации контракта как подрядчик. Доля SOCAR повышается с 11,6 процента до 25 процентов, и доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов. Конечно, соглашение содержит много положений, и эти основные условия уже демонстрируют, что данное соглашение имеет очень большое значение для будущего развития Азербайджана, расширения наших финансовых возможностей. В то же время должен отметить и то, что реализация соглашения в течение 23 лет тоже была очень успешной, и за эти годы с "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 436 миллионов тонн нефти. Хорошо помню, что когда в 1994 году подписывался контракт, предполагаемые запасы нефти были определены на уровне 511 миллионов тонн. Однако сегодняшние данные – уверен, что это не последние данные, и запасы еще более возрастут – показывают, что на "Азери-Чираг-Гюнешли" все еще имеются примерно 500 миллионов тонн недобытых нефтяных запасов. Еще раз хочу отметить, что это первичные подсчеты. Уверен, что за период реализации соглашения эта цифра еще более возрастет", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что 23 года назад в истории Азербайджана произошло очень знаменательное событие.

"В Баку во дворце "Гюлюстан" под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась церемония подписания "Контракта века", что придало импульс успешному развитию нашей страны. Я очень хорошо помню те дни, они перед моими глазами. Азербайджан действительно предпринял один из самых важных шагов в своей истории", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что подписание "Контракта века" связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

"Потому что после обретения независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с тяжелыми проблемами. В частности, в 1992 году в результате нерадивой деятельности тандема НФА-Мусават, незаконно захватившего власть после государственного переворота, наша страна оказалась на краю пропасти. Экономический регресс, снижение промышленного потенциала, инфляция измерялась тысячами процентов. В нашей стране практически не было экономических перспектив. Страна переживала политический, военный, экономический кризис, царили анархия, хаос. И для удержания пошатнувшейся власти тогдашнее незаконное правительство прибегло к оружию. В Азербайджане началась гражданская война, пролилась братская кровь. Власть НФА-Мусават подвергла бомбардировке второй крупный город нашей страны Гянджу. Азербайджан остался лицом к лицу с большой трагедией. Параллельно с этим Армения проводила захватническую политику против нашей страны, и в результате этой политики была оккупирована большая часть наших земель", - сказал глава государства.

Напомнив, что в результате конфликта более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, Президент Ильхам Алиев сказал, что в такой тяжелой ситуации народ сделал единственно правильный выбор: обратился к Гейдару Алиеву, пригласил его к власти.

"Именно после его избрания на пост президента в 1993 году ситуация постепенно начала выправляться. Начали проводиться экономические, политические реформы, все незаконные вооруженные соединения были разоружены, наша страна вступила на путь демократии, Азербайджан смог выйти из международной изоляции. Конечно же, для успешного развития нашей страны нужны были инвестиции. Потому что в то время казна была пуста, возможностей для развития не было. В такой ситуации убедить крупные зарубежные нефтяные компании, привлечь их в Азербайджан, конечно же, требовало большой мудрости, способностей, компетенции и политического опыта. Гейдар Алиев успешно реализовал эту историческую миссию", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан тогда считался страной с очень большими рисками, и подписание в такой ситуации в 1994 году "Контракта века", привлечение в страну крупных инвестиций действительно было историческим достижением.

"С того дня проходит 23 года. За эти годы Азербайджан стремительно развивался. Сегодня Азербайджан известен в мире как государство, крепко стоящее на ногах. Сегодня у нас очень широкие международные связи, Азербайджан обладает очень положительной и высокой репутацией на международной арене. Не случайно, что несколько лет назад 155 стран избрали Азербайджан непостоянным членом Совета безопасности ООН, и это признак проявляемых к нам на международной арене симпатии, уважения, поддержки. Сегодня Азербайджан – одна из тех стран, которые живут за свой счет, у нас достаточно большие валютные запасы, динамично развивается экономика. Были предприняты очень важные шаги по диверсификации экономики, уменьшению зависимости от нефтегазового фактора, и для дальнейшего развития нашей страны нет ни политических, ни экономических, ни каких-либо других препятствий, проблем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан и впредь будет успешно развиваться.

"У нашей страны большой потенциал. За последние годы мы укрепили этот потенциал, и особую роль в его развитии играет "Контракт века". Сегодня трудно представить, в каком бы положении мы оказались, если бы в 1994 году не был бы подписан "Контракт века". Мы сегодня являемся одной из стран, ведущих независимую политику, и в основе этого стоит как наша сильная политическая воля, так и экономическая независимость. Мы ни от кого не зависим, наша судьба в наших руках, и наши возможности проводить независимую политику, в первую очередь, происходят из наших экономических возможностей. И эти возможности создает для нас "Контракт века". С того времени и по сегодняшний день нефтяная стратегия Гейдара Алиева успешно реализуется, предпринимаются новые важные шаги, привлекаются инвестиции", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, если посмотреть на хронологию в нефтегазовой сфере с 1994 года, то можно увидеть, что это хронология одних успехов. "В 1994 году был подписан контракт по нефтяному месторождению "Азери-Чираг-Гюнешли". В 1996 году был подписан контракт по "Шах Дениз", являющемуся одним из самых больших газовых месторождений мира. В 1997 году с платформы "Чираг" была добыта первая нефть. То есть, это одно из редких событий в истории нефти. В 1994 году подписывается контракт, а через три года уже добывается первая нефть. В 1998 году начался экспорт этой нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск, чья деятельность была восстановлена, к Черному морю. В 1999 году был построен и сдан в эксплуатацию нефтепровод из Баку к другому черноморскому порту – Супсе, и вывод азербайджанской нефти на мировые рынки начался уже по двум направлениям. В 2002 году при личном участии Гейдара Алиева был заложен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2006 году нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был сдан в эксплуатацию в турецком порту Джейхан. В 2007 году был сдан газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и в Турцию начался экспорт газа с первой стадии "Шах Дениз". В 2012 году в Турции между Азербайджаном и Турцией был подписано соглашение по проекту TANAP, который сегодня успешно реализуется. До завершения этого проекта остается мало времени. В 2013 году в качестве газопровода был выбран проект TAP, и в этом направлении тоже ведутся работы. То есть, такова основная хронологическая картина. В дополнение к этому можно сказать, что был построен самый большой в мире Сангачальский нефтегазовый терминал, также построен судостроительный завод, и сейчас в Азербайджане возможно производство судов всех видов. В эксплуатацию была сдана одна из самых крупных буровых установок в мире – буровая установка, носящая имя Гейдара Алиева. В Азербайджане строятся платформы, азербайджанские специалисты составляют большинство среди занятых в иностранных нефтегазовых проектах. То есть, вот польза, которую принес Азербайджану "Контракт века", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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