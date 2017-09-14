Число кандидатов в мэры Тбилиси достигло 9

2017-09-14 13:25 | www.apa.az | 3

Лейбористская партия Грузии выдвинула своего кандидата на пост мэра Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро АПА, им стал политический секретарь партии Георгий Гугава.

Таким образом, число кандидатов на должность мэра грузинской столицы достигло 9 человек.

Отметим, на пост мэра Тбилиси претендуют экс-министр энергетики в правящей партии «Грузинская мечта», кандидаты от оппозиционных «Единого национального движения» Заал Удумашвили и «Европейской Грузии» Элене Хоштария, Тенгиз Шергелашвили от «Движения созидания», Ирма Иванишвили от «Альянса патриотов», представитель «Демократического движения» Каха Кукава и кандидат от оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

В запланированных на 21 октября выборах в органы местного самоуправления также примет участие независимый кандидат Алеко Элиашвили.