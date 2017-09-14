Facebook тестирует приложение для видеозвонков

2017-09-14 13:20 | www.oxu.az | 4

Facebook тайно тестирует свое новое приложение для видеозвонков Bonfire.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, издание The Next Web обнаружило его в датском App Store.

Bonfire предоставляет возможность проводить групповые видеозвонки, где могут участвовать до восьми человек. Во время разговора пользователи могут использовать «маски», как в Snapchat, а также делиться фотографиями, сделанными в приложении, в Instagram, Facebook и Messenger.

Когда пользователь приглашает друга в Bonfire, ему приходит уведомление в Facebook и Messenger.

Согласно данным аналитической фирмы Apptopia, приложение скачали около 2000 раз. В фирме подчеркивают, что в Дании обычно наблюдается хороший уровень удержания пользователей, что делает страну отличным местом для тестирования новых продуктов.

Как отмечает TechCrunch, у Facebook уже был опыт в развитии отдельных социальных приложений, и в целом он выдался неудачным. В прошлом году компания закрыла приложение Notify, а в этом остановила поддержку сервиса Groups и конкурента Snapchat Lifestage.

Напомним, ранее Facebook запустила аналог YouTube — платформу Watch с профессиональным контентом.