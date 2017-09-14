Банк ВТБ (Азербайджан) представляет обновленный "Кредит на образование"

2017-09-14 13:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ -Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия кредита на образование, сделав их еще более удобными для клиентов, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Теперь его могут получить не только учащиеся в российских ВУЗах, но и учащиеся всех местных и зарубежных образовательных учреждений.

Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов, он выдается в манатах со сроком от 6 до 60 месяцев. Кредит выдается в несколько траншей путем безналичного перечисления средств на счет учебного заведения. Максимальный размер транша не должен превышать 10 000 манатов за семестр или за год. Для получения кредита первоначальный взнос за обучение с заемщика не требуется.

Процентная ставка за кредит начинается от 19 процентов годовых. Банк ВТБ (Азербайджан) приветствует и поддерживает успеваемость учащихся, поэтому предоставляет скидку в 1 процент от процентной ставки для тех клиентов, кто учится на «отлично».

Кредит на образование выдается на оплату обучения как в высшем, так и в средне-специальном учебном заведении, при этом деньги могут быть направлены на оплату дополнительного образования, повышение квалификации и профессиональной переподготовки. Денежные средства могут быть выданы на имя обучающегося или на имя его близкого родственника.

Для дополнительной информации по кредиту на образование клиенты могут обратиться в офисы банка или по короткому номеру 986 в Call Center.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.