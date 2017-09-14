Удивительная этническая музыка азербайджанцев и молдаван (ФОТО)

2017-09-14 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках международного музыкального проекта "Жемчужины этнической музыки" ("Etnik musiqi inciləri") прошел концерт с участием музыкантов Азербайджана и Молдовы, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, деятели культуры и искусства.

На открытии посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука подчеркнул, что концертная программа посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между странами. Было отмечено, за 25 лет двусторонние отношения между двумя странами развивались во всех областях – политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

"На высоком уровне были проведены Дни культуры Азербайджана в Молдове и Дни культуры Молдовы в Азербайджане, реализованы различные совместные проекты, проведены музыкальные фестивали, выставки и другие мероприятия с участием известных деятелей культуры и искусства из двух стран. В настоящее время реализуется проект, посвященный изданию антологии произведений молдавских писателей на азербайджанском языке, и азербайджанских литераторов на румынском языке", - отметил посол.

Директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов рассказал о программе музыкального вечера, который организован в рамках традиционного проекта "Жемчужины этнической музыки".

Говоря о творческих связях между музыкальными деятелями двух стран Мурад Гусейнов подчеркнул, что в состав жюри Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля в Баку в разные годы входили молдавская оперная певица, народная артистка СССР Мария Биешу и народный артист Молдовы, дирижер Александр Самуил.

Далее на сцену были приглашены музыканты - народный артист Молдовы, лауреат международных конкурсов, наист Константин Москович, а также Думитру Дубажиу (аккардион), Владимир Андриан (пиано), Валентина Нежел (вокал) и Раду Таламбута (скрипка). В праздничном вечере также выступил заслуженный артист Азербайджана Ширзад Фаталиев, выступление которого придало музыкальному вечеру незабываемую атмосферу.

В этот вечер музыканты объединили две музыкальные культуры. В программе были исполнены известные азербайджанские и молдавские произведения, которые публика встречала овациями.

После исполнения нескольких композиций Константин Москович отметил, что 2009 году председатель Конгресса Азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов предложил ему записать антологию азербайджанской музыки на молдавском найе.

"При работе над диском я окунулся в великолепную культуру и мир очень глубоких философских звуков. Мы очень тщательно подбирали произведения, в музыкальный диск вошло 14 композиций. И первое произведение, которое вошло в альбом – это азербайджанская песня "Sən gəlməz oldun"", - сказал Москович.

Музыканты представили гостям эту композицию, а также исполнили "Sənə də qalmaz" и азербайджанскую народную песню "Laçın".

Все музыкальные композиции, исполненные в ходе вечера были встречены зрителями бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)