Михаил Забелин: «По-моему, в связи с апелляционной жалобой ВАК будет принято положительное решение»

2017-09-14 13:41 | www.apa.az | 4

«Русская община очень обеспокоена решением о закрытии Всероссийского азербайджанского конгресса. В ходе сегодняшней международной конференции в Москве, посвященной российско-азербайджанским отношениям, мы поднимем вопрос в связи с деятельностью ВАК. В работе конференции также принимает участие новое руководство ВАК. Считаю, что ВАК халатно отнесся к организационным вопросам».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил глава русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

М.Забелин отметил, что Министерство юстиции России могло бы и по-другому отнестись к этому вопросу.

«По-моему, на судебном процессе 19 сентября в связи с апелляционной жалобой ВАК будет принято положительное решение», - подчеркнул депутат.