В Грузии кандидатура еще одного азербайджанца выдвинута на пост главы исполнительной власти

2017-09-14 13:47 | www.apa.az | 4

Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула на пост главы ИВ района Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, своего кандидата.

Как сообщает местное бюро АПА, на эту должность выдвинута кандидатура Тельмана Гасанова.

Избирателям Т.Гасанова представил лидер партии Давид Бакрадзе. На мероприятии политики затронули ряд социальных и инфраструктурных проблем района.

Отметим, также партия «Европейская Грузия» выдвинула на пост главы ИВ района Марнеули Ахмеда Имамгулиева.

Выборы в Грузии состоятся 21 октября.