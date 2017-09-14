Ким Чен Ын обещает потопить Японию

2017-09-14 13:50 | www.oxu.az | 3
Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) заявило, что КНДР может применить ядерное оружие, чтобы «потопить» Японию и превратить США в страну пепла и тьмы.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
«Четыре острова архипелага должны погрузиться в море после удара ядерного оружия. Японии больше не нужно существовать рядом с нами», - сказано в заявлении, переданном ЦТАК.
Также Правительство Северной Кореи раскритиковало Совет Безопасности ООН. Пхеньян считает, что эта международная структура подкуплена Соединёнными Штатами и принимает решения в соответствии с директивами Вашингтона.
Напомним, недавно КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко раскритиковало действия Северной Кореи и наложило на страну дополнительные санкции.
Н.О.