Unibank запустил новый продукт: ALBALI Junior!

2017-09-14 13:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года Unibank запустил новый продукт, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

"Обращайтесь в Unibank за картой, которая не только дает возможность заработать, но и контролировать траты Вашего ребенка. Новый продукт Unibank - карта ALBALI Junior - предназначена для детей до 16 лет. Карту возможно будет приобрести с разрешения родителя. На карте будет указано имя ребенка. Стоимость карты ALBALI Junior 3 AZN/USD. Для получения карты требуется удостоверение личности родителя и копия свидетельства о рождении ребенка", - говорится в сообщении.

Дебетовая карта ALBALI Junior предоставляет следующие преимущества:

Возможность получения информации о счете через мобильное приложение Unibank Mobile;

Возможность пополнения карты в любом филиале Unibank, терминалах cash-in и Е-manat в режиме онлайн;

При совершении покупок, до 30%-тов потраченной суммы возвращается на карту;

Получение до 6%-тов годовых на остаток суммы на карте, что является лучшей инвестицей для будущего вашего ребенка;

Обналичивание средств в банкоматах Unibank без комиссии;

Возможность перевода средств на карту ребенка без комиссии через мобильное приложение Unibank Mobile;

Множество скидок и подарков в партнерских и не партнерских магазинах;

Подарите Вашему ребенку карту на его имя!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 5 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), “Сумгаит” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме.

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).