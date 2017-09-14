Русская культура, русская духовность всегда играли большую роль в жизни Азербайджана - Фархад Бадалбейли

2017-09-14 13:41 | www.trend.az | 6

МОСКВА /Trend/ Русская культура, русская духовность всегда играли большую роль в жизни Азербайджана, сказал выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

«Надеюсь, что благодаря отношениям с Россией решиться проблема Нагорного Карабаха. Русская культура более сильное оружие чем «Искандеры», - сказал он. О

По его словам, очень важно чтобы Российское правительство не жалело сил на пропаганду русской духовности и культуры за пределами страны., так как это огромная сила.

«У нас постоянно звучит русская музыка, идут русские фильмы. И очень важно, чтобы в России также повсеместно распространялась информация о культуре Азербайджана», - сказал он.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждается роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.