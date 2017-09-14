Фархад Бадалбейли: «Создание Минской группы ОБСЕ было самой большой ошибкой»

2017-09-14 14:28 | www.apa.az | 5

«Создание Минской группы ОБСЕ было самой большой ошибкой».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» заявил член азербайджанской общины Нагорного Карабаха, ректор Бакинской музыкальной академии, композитор Фархад Бадалбейли.

Фархад Бадалбейли раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ. По его словам, за 25 лет группа не сделала ничего для урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Я член азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 25 лет мы встречаемся с сопредседателями. За этот период они ничего не сделали. Они только приезжали бизнес классом и оставались в пятизвездочных отелях. Получают высокую зарплату. Однако несмотря на все это, они не сделали ничего. Создание Минской группы ОБСЕ было самой большой и ужасной ошибкой. Потому что у США и Франции свои интересы. Они защищают интересы армянской диаспоры. Уверен, что Россия, Азербайджан и Армения вместе смогут решить эту проблему».