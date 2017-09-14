УМК: Месяц Магеррам начнется 22 сентября - ФЕТВА

2017-09-14 14:32 | www.apa.az | 5

Совет Гази Управления Мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с месяцем Магеррам.

Как сообщает АПА, в фетве говорится, что по календарю Хиджри заканчивается 1438 год.

Новый Хиджри начало 1439 года – 1 число месяца Магеррам приходится на 22 сентября 2017 года по григорианскому календарю.

Согласно действующему законодательству, мероприятия в связи с Ашура должны проводиться в мечетях, очагах поклонения, а также в специально отведенных для этого местах при соблюдении общественного порядка. В священных местах следует соблюдать дисциплину и порядок, нельзя допускать актов самобичевания и действий, которые не одобряются исламом. В траурных мероприятиях нужно почтить память Имама Хусейна (а) и погибших вместе с ним в Кербала шехидов, а также память героических сынов нашей страны, отдавших свои жизни во имя Родины.

Также было отмечено, что в последние годы по инициативе УМК в связи с Днем ашуры проводятся акции сдачи крови, что должно стать примером для всех.