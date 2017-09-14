В Москве после звонков с угрозами эвакуировали 3 школы – ВИДЕО

2017-09-14 14:00 | www.oxu.az | 3

В целях безопасности специалистами проводится проверка.

В Москве после звонков с угрозами эвакуировали 3 школы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

В целях безопасности специалистами проводится проверка, ведется работа по установлению телефонного террориста.

Напомним, накануне волна ложных сообщений об угрозе взрывов, прокатившаяся по всей России, добралась и до столицы. Было эвакуировано свыше 100 общественных объектов, включая вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, вузы.

A.M.