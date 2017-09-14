Кямаля Гусейнова удивила россиян историей замужней женщины, полюбившей другого

2017-09-14 13:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя представил моноспектакль "Cəza" ("Наказание") на VI Международном фестивале тюркоязычных театров "Туганлык" в городе Уфа (Республики Башкортостан, Российская Федерация), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Фестиваль проходит 7-14 сентября, сегодня состоится торжественное закрытие фестиваля.

Спектакль "Наказание", поставленный по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой, был продемонстрирован на сцене Молодежного театра имени М.Карима

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Агасалим Фейзуллаев. Единственную роль в спектакле сыграла заслуженная артистка Азербайджана Кямаля Гусейнова.

В постановке рассказывается о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе c самой собой. Она живет только надеждами и мечтами. Но, она не понимает и не видит, что ее ждет смерть …

Кямаля Гусейнова смогла полностью передать боль и переживания своей героини, чем заслужила яркие овации зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)