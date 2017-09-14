Вьетнам заинтересован в импорте из Азербайджана продукции нефтяного машиностроения (ФОТО)

2017-09-14 13:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вьетнам заинтересован в импорте из Азербайджана продукции нефтяного машиностроения, сказал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, находящимся с официальным визитом в Ханое.

Премьер-министр, слова которого приводятся в сообщении МИД, отметил, что текущий объем вьетнамо-азербайджанского товарооборота не отвечает имеющемуся потенциалу и его страна заинтересована в развитии торговых связей с Азербайджаном.

Отметив рост вьетнамского экспорта на рынок Европейского союза, премьер-министр назвал привлекательным предложение Азербайджана о присоединении Вьетнама к транспортному коридору "Север-Юг", который значительно сократит маршрут поставки вьетнамских товаров на европейский рынок.

Глава правительства отметил, что Вьетнам открыт к детальному обсуждению этого вопроса.

На встрече также обсуждались возможности расширения номенклатуры экспорта азербайджанских товаров во Вьетнам.

Стороны также отметили важность активизации деятельности межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проведения бизнес-форумов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Себа Агаева)