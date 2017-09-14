Главный исполнительный директор BP награжден орденом «Достлуг»

2017-09-14 14:33 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BP Роберта Дадли.

Как передает АПА-Экономикс, на встрече стороны подчеркнули значимость подписанного сегодня в Баку нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия до 2050 года. Было отмечено, что новый «Контракт века» имеет большое значение для двустороннего сотрудничества.

В завершении встречи И.Алиев наградил Р.Дадли орденом «Достлуг» за заслуги в развитии эффективного сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP.