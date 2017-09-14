Правящая партия России поддерживает создание «Оси Москва-Баку»

2017-09-14 14:35 | www.apa.az | 5

«Заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин приветствует создание «Оси Москва-Баку».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказал председатель Центра геополитической экспертизы, известный политолог Александр Дугин, выступая на международной конференции «Ось Москва – Баку: к новой геополитике Кавказа».

По его словам, в поддержку данной инициативы также высказался председатель ГД РФ по вопросам обороны, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

«Рогозин и Шаманов передали приветствия участникам конференции, заявили о поддержке партией «Единая Россия» стратегической оси Москва-Баку», - сказал Дугин.