Правительство Испании разместило на границе Каталонии военных

2017-09-14 14:24 | www.oxu.az | 7

Правительство Испании 14 сентября начало размещать на границе Каталонии военных.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает Haber7.

Сообщается, что официальный Мадрид предупредил правительство Каталонии, что в случае проведения референдума будет осуществлена военная интервенция.

Правительство Каталонии пока не прокомментировало размещение военнослужащих на границе.

«Для предотвращения проведения этого референдума я использую все средства. Мы воспользуемся самым последним средством для препятствования его проведению», - подчеркнул некоторое время назад глава испанского правительства Мариано Рахой.

Напомним, что вчера с целью предотвращения проведения референдума все представители правительства Каталонии, силовых структур были вызваны в Мадрид.

Отметим, что правительство Каталонской провинции решило провести 1 октября референдум в связи с «независимостью» региона.

Н.О.