В Пираллахы оштрафованы более 1000 водителей

2017-09-14 14:32 | www.oxu.az | 4

В Пираллахинском районе начались рейды с целью выявления водителей, не уплачивающих штрафы вовремя.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве внутренних дел, по соответствующему поручению Главного управления Государственной дорожной полиции с целью обеспечения безопасности дорожного движения продолжаются профилактические мероприятия с целью выявления родителей, не уплативших штрафы вовремя.

Очередной рейд в этом направлении был осуществлен отделом Государственной дорожной полиции Отделения полиции Пираллахинского района.

В ходе рейда наличие штрафов у водителей выявлялось при помощи установленных в автомобилях специальных борткомпьютеров.

Автомобили водителей, не уплативших штрафы по назначенным административным протоколам в течение двух месяцев, были отправлены на штрафстоянку.

Отметим, что за 8 месяцев сотрудники отдела Государственной дорожной полиции составили 1083 административных протоколов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. Также 1168 участников дорожного движения, нарушивших правила при помощи специальных технических средств, были оштрафованы в административном порядке.

A.M.

