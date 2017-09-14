Kapital Bank объявил 2%-ю скидку на кредиты для учителей

2017-09-14 13:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank предлагает работникам образования льготную кампанию “Gözəl peşə, özəl təklif” («Хорошая профессия, специальное предложение»), которая будет действовать до первого декабря 2017 года, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

В рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, могут воспользоваться скидкой до двух процентов на годовую процентную ставку. Также в некоторых случаях кредит будет оформляться без комиссии, без поручителя до 8 000 манатов.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату через Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности.

Более подробную информацию о кредитах можно получить по ссылке - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.