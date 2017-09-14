Арестован арендатор кафе «26»

2017-09-14 14:40 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА, решением суда Сабаилского района арендатор кафе Рамин Мамедов был арестован на 20, другой работник кафе Гамид Эфендиев – 25 суток.

Отметим, 8 сентября на территории Сабаилского района, рядом с садом «Сахиль» (бывший сад «26 бакинских комиссаров»), на улице Хагани с участием главы ИВ города Баку Гаджибалы Абуталыбова закрыли кафе «26» - «Twenty six».

Г. Абуталыбов сказал, что открытие в центре Баку кафе с названием «26» неприемлемо: «Пособники убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, к сожалению, живы и по сей день. Вследствие этого на фасаде часть здания Союза писателей недавно появилась цифра «26» и надпись на английском языке «Twenty six». Пусть плох знакомые с историей своей страны знают, что пока жив азербайджанский народ, он будет помнить мерзкие деяния дашнаков».

Г. Абуталыбов сказал, что объект будет закрыт, а его имущество конфисковано: «Владельцы и аредаторы объекта ответят по закону».