Президент Ильхам Алиев: «Это соглашение - Контракт нового века»

2017-09-14 14:41 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, на встрече И.Алиев выразил признательность за поздравление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, направленное в связи с сегодняшним мероприятием. И.Алиев отметил, что подписание соглашения является историческим событием, глава государства назвал его контрактом нового века. И.Алиев подчеркнул успешное развитие сотрудничества между странами, отметил, что связи охватывают нефтегазовый сектор и другие сферы.

А.Дункан отметил высокий уровень политических, экономических связей между странами, развитие отношений и в других сферах. «Азербайджан и Великобритания демонстрируют то, что являются надежными партнерами», - сказал А.Дункан, добавив, что между странами существуют хорошие возможности и для развития сотрудничества в ненефтяном секторе. Назвав историческим событием подписание нового соглашения, предусматривающего разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, государственный министр Великобритании отметил, что это составит основу двустороннего сотрудничества.