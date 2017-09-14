Ильхам Алиев встретился с гендиректором BP – ФОТО

2017-09-14 14:38 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября принял генерального директора компании BP Роберта Дадли.

Как передает Oxu.Az, на встрече была отмечена значимость подписанного сегодня в Баку соглашения для двухстороннего сотрудничества.

Было отмечено, что многолетнее эффективное сотрудничество между Азербайджаном и компанией BP опирается на взаимное доверие.

В ходе встречи было подчеркнуто активное участие BP в реализации крупномасштабных проектов Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев объявил о награждении Роберта Дадли орденом «Дружба» за заслуги в развитии эффективного сотрудничества между Азербайджаном и BP и вручил ему орден.

Затем было сделано фото на память.

Н.О.