Тимошенко пообещала подать в полицию заявление на Порошенко

2017-09-14 14:46 | www.oxu.az | 5

Лидер фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne заявила, что подаст в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявления на президента страны Петра Порошенко, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Президент Порошенко берёт российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продаёт его на Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта», - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что отдаст все документы в полицию и НАБУ и посмотрит, как эти органы расследуют «одну из тысяч коррупционных моделей, которые ведёт Порошенко».

Н.О.