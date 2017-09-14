Важно правильно оценивать исторический аспект азербайджано-российских отношений - президент ВАК

2017-09-14 13:55 | www.trend.az | 3

МОСКВА /Trend/ Важно правильно оценивать исторический аспект азербайджано-российских отношений, сказал, выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" президент Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Фазиль Гурбанов.

«Дружба лидеров Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина заложила прочный фундамент для развития наших отношений», - сказал Гурбанов.

По его словам, очень важен и тот факт, что Азербайджан является мощной преградой для проникновения в Россию террористических сил.

Касаясь конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Гурбанов отметил, что не Азербайджан создал эту проблему.

"Решение этой проблемы только одно - мирным путём и сохранением целостности Азербайджана. Должен быть выработан механизм восстановления утерянного доверия между Арменией и Азербайджаном. И роль России исключительно важна в этом процессе", - сказал он.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждается роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.

(Автор: Артем Соколов )