За полгода в Британии арестовано рекордное число подозреваемых в терроризме

2017-09-14 13:56 | www.trend.az | 4

Полиция Великобритании в 2017 году арестовала рекордное число подозреваемых в намерениях совершить теракт – 379 человек, говорится в поступившем в РИА Новости докладе МВД.

Данные приводятся по состоянию на конец июня, отмечается "рост на 68% в сравнении с числом арестов, сделанных в прошлом году – 226", сказано в документе.

В том числе 12 арестов было сделано в связи с атакой на Вестминстерском мосту 22 марта, 23 ареста – в связи с терактом на стадионе в Манчестере 22 мая, 21 арест – в связи с терактом на Лондонском мосту 3 июня. Один человек был арестован в связи с терактом возле мечети на севере Лондона 19 июня.

В том числе 123 ареста закончились предъявлением обвинений, 105 гражданам были предъявлены обвинения в связи с антитеррористическим законодательством, 189 человек отпустили без предъявления обвинений.