Британский министр: «Соглашение по АЧГ внесет большой вклад в экономику Азербайджана»

2017-09-14 14:56 | www.apa.az | 3

«Обновленное соглашение по Азери-Чираг-Гюнешли является хорошей новостью для Азербайджана и Великобритании».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан.

Он отметил, что это внесет большой вклад в экономику Азербайджана: «В наших руках уже новый контракт века. Этот договор является показателем уровня связей между Азербайджаном и Великобританией. Могу с гордостью сказать, что этот договор подписан между ВР и SOCAR. Это соглашение придаст новый импульс политике президента Ильхама Алиева».