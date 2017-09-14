Арестован арендатор кафе «26»

2017-09-14 14:52 | www.oxu.az | 3

Арестован арендатор недавно закрытого кафе «26».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, решением Сабаильского районного суда арендатор кафе Рамин Мамедов был приговорен к 20 суткам административного ареста, а другой работник кафе Гамид Эфендиев – к 25 суткам.

Отметим, что 8 сентября по указанию и при участии главы Исполнительной власти города Баку Гаджибалы Абуталыбова было закрыто кафе «26» - «Twenty six» в бывшем Саду бакинских комиссаров (ныне парк Сахиль) в Сабаильском районе столицы.

Г.Абуталыбов тогда заявил журналистам, что по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева ИВ города Баку вскрыла могилы организаторов геноцида азербайджанцев – бакинских комиссаров в бывшем Саду бакинских комиссаров (ныне парк Сахиль). Останки главных убийц - Шаумяна, Амирова и Авакяна не были найдены:

«Действительно, история показала, что эти убийцы при помощи своих покровителей бежали за границу, прихватив с собой золото и другие богатства азербайджанцев. К сожалению, в центре Баку арендовали часть здания Союза писателей и открыли кафе «26». Это слово осмелились написать не только на азербайджанском, но и на английском. Пусть армяне и их покровители знают, что пока существует азербайджанский народ, для армянских убийц, организаторов геноцида и их покровителей нет места в Баку и вообще в Азербайджане».

Глава ИВ добавил, что объект будет закрыт, а ответственные лица привлечены к ответственности: «Вопросу будет дана правовая оценка».

Э.А.

