СМИ Казахстана «присоединили» к республике часть России – ФОТО

2017-09-14 14:59 | www.oxu.az | 2

Государственное новостное информагентство Казахстана «Казинформ» опубликовало искажённую карту республики. Журналисты «присоединили» к стране территории ближайших соседей — России, Узбекистана и Китая, передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

Так, согласно «переразделу земли» российский город Оренбург «перешёл» к Казахстану вместе с частью прилегающих земель. «Подарена» была и часть Омской области. Кроме того, новая карта включает в себя автономный округ Китая Синьцзян-Уйгурский, а также Ташкентскую область и Республику Каракалпакстан, относящиеся к Узбекистану. Данной картинкой была проиллюстрирована статья о модернизации национального языка.

Вскоре после публикации изображение было удалено.

Н.О.