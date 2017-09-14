Honda собирается производить в Турции автомобили с электродвигателями

2017-09-14 14:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Японский автопроизводитель Honda планирует начать производство в Турции автомобилей с электрическими двигателями, сказал глава дочерней компании Honda в Турции Такуя Тцумура, пишут в четверг турецкие СМИ.

Тцумура отметил, что Турция обладает большим потенциалом для производства автомобилей с электрическими двигателями.

На начальном этапе, по его словам, будет выпускаться кроссовер Honda CR-V.

В настоящее время компания производит в Турции модели Honda Civic.

Отметим, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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