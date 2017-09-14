Сирийская армия заняла стратегически важные высоты в Дейр-Эз-Зоре

2017-09-14 14:31 | www.trend.az | 2

Передовые отряды армии САР взяли под контроль стратегически важные высоты на горной гряде Каррум к юго-востоку от авиабазы в Дейр-эз-Зоре, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду правительственные войска завершили зачистку высот Сарда западнее Каррума. Таким образом, под контроль армии САР перешли нефтяные поля юго-восточнее Дейр-эз-Зора и газоперерабатывающий завод.

Выбив боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с высот Каррум и Сарда, армия обеспечила плацдарм для наступления восточнее базы ВВС в направлении трассы между городом Меядин и Дейр-эз-Зором, где проходит главный путь снабжения террористов.

Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, ведя огонь по передовым отрядам армии из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Артиллерия сирийской армии в свою очередь уничтожает огневые позиции ИГ, поддерживая продвижение армии и союзных сил к Дейр-эз-Зору.