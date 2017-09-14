США прекратили выдачу виз гражданам четырёх стран

2017-09-14 15:05 | www.oxu.az | 3
Власти Соединённых Штатов Америки ввели санкции против четырёх стран: Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне.
Как передает Oxu.Az, об этом заявили в министерстве внутренней безопасности США.
Как сообщили в министерстве, эти государства подверглись санкциям из-за того, что отказывались принимать своих граждан, депортированных из США.
«Правительства Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне отказывались или необоснованно задерживали приём своих граждан, которые были депортированы из США. В результате госсекретарь Тиллерсон распорядился, чтобы консульские работники в этих странах применили ограничения в выдаче виз по некоторым категориям заявителей», - говорится в сообщении ведомства.
В Госдепе США также предупредили, что, если власти этих четырёх стран продолжат такую политику, санкции могут быть расширены. В Иммиграционной и таможенной полиции США отметили, что американцы страдают от того, что власти других государств отказываются принимать своих депортированных граждан и таким образом предотвращают ухудшение ситуации.
По данным этого ведомства, речь идёт почти о 2,1 тысячи граждан Гвинеи, 1,9 тысячи граждан Камбоджи, более 700 эритрейцах и более 800 сьерралеонцах, которые застряли в США.
Н.О.