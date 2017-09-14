Беларусь будет продвигать в ООН новые внешнеполитические инициативы

2017-09-14 14:41 | www.trend.az | 2

Беларусь будет продвигать в ООН новые внешнеполитические инициативы. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Белта.

Дмитрий Мирончик отметил, что 12 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, 19 сентября начнутся общие дискуссии. Беларусь традиционно принимает участие в работе Генассамблеи, и делегацию нашей страны на сессии возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

В Нью-Йорке он примет участие во встречах министров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы и глав внешнеполитических ведомств ОДКБ. Кроме того, под сопредседательством министров иностранных дел Беларуси и Коста-Рики пройдет встреча группы стран-единомышленников в поддержку государств со средним уровнем дохода. Она была сформирована по нашей совместной инициативе в прошлом году для активного отстаивания интересов этой категории государств. Ожидается, что на встрече будет принят план действий группы на следующий год и министерская декларация.

Во время сессии запланировано участие Владимира Макея в заседании Совета Безопасности по вопросам реформирования миротворческих операций ООН, во встрече министров иностранных дел стран Движения Неприсоединения, в глобальном бизнес-форуме Блумберга и других.

Кроме того, министр иностранных дел Беларуси проведет встречи с руководством ООН, а также с руководителями делегаций стран - членов Организации.

Дмитрий Мирончик рассказал о приоритетных вопросах в работе белорусской делегации на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В частности, Беларусь в этом году намерена продвигать в ООН новые внешнеполитические инициативы главы белорусского государства, в первую очередь глобального процесса мироустройства, аналогичного Хельсинкскому процессу 1970-х годов, с целью достижения справедливого и лучшего миропорядка, а также "интеграции интеграций".

Беларусь также представит в ООН две резолюции. Одна из них посвящена теме запрета разработки новых видов оружия массового уничтожения, вторая - традиционной для Беларуси теме укрепления координации усилий в борьбе с торговлей людьми.

Кроме того, высокий представитель Беларуси 27 сентября выступит на совещании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по осуществлению Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми.

Дмитрий Мирончик обратил внимание, что белорусской стороной инициируется также проведение нескольких тематических мероприятий, так называемой side-events, по тематике борьбы с торговлей людьми, разоружения.

Впервые в ООН 28 сентября будет отмечаться День профессионального перевода, который был основан по белорусской инициативе. Белорусская делегация совместно с партнерами в связи с этим организует специальное мероприятие.

Дмитрий Мирончик в числе приоритетных тем также обозначил продвижение интересов традиционной семьи в ООН, взаимозависимость между устойчивым развитием, миром, безопасностью и разоружением, поддержку процессов ядерного и обычного разоружения и нераспространения, укрепление структур коллективной безопасности на глобальном региональном и субрегиональном уровнях, а также выработку коллективных подходов в условиях возникновения новых угроз и вызовов, связанных с устойчивым развитием, в частности, таких как "киберпреступность и информационные угрозы" и "Искусственный интеллект".

Беларусь планирует поддержать меры, которые будут приниматься руководством ООН со странами-членами по укреплению роли организации в международных делах.