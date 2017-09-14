Британский министр пожелал «Карабаху» победить «Челси» со счетом 7-0

2017-09-14 15:25 | www.apa.az | 4

Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Адан Дункан прокомментировал футбольный матч «Челси-Карабах».

Как сообщает АПА, министр сказал, что хоть и не является знатоком футбола, но уже знает результат игры.

Министр пожелал азербайджанской команде победить «Челси» в Баку со счетом 7-0: «Думаю, что качество азербайджанского футбола на высоком уровне. Несмотря на то, что в матче «Челси-Карабах» ваша команда проиграла, учитывая опыт, это неплохой результат. Постепенно результаты будут лучше».

Он сказал, что в Великобритании с уважением вспоминают Тофика Бахрамова: «Его имя вошло в историю британского футбола».