В мечетях Азербайджана предлагается ликвидировать должность ахундов и оставить только институт имамов

2017-09-14 15:29 | www.apa.az | 2

В Азербайджане в мечетях предлагается ликвидировать должность ахундов и оставить только институт имамов.

Как сообщает АПА, предложение, которое было выдвинуто в УМК на конференции по случаю начала месяца Магеррам, поддержал и председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, пришло время в мечетях перейти к единой системе.

Предложение положительно оценил и председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде. По его словам, этот вопрос можно рассмотреть.