В Азербайджане упразднена должность ахунда

2017-09-14 15:16 | www.oxu.az | 2

«В рамках этого года исламской солидарности нам бы хотелось принять решение об отмене слова «ахунд» и употребления вместо него лишь слова «имам»».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде заявил на заседании Совета гази.

Председатель УМК заявил, что слово «ахунд» не используется, к примеру, в соседней Турции.

На заседании предложение главы УМК было поставлено на голосование и принято.

Таким образом, отныне в мечетях не будет должности ахунда, а будет лишь имам.

Э.А.

