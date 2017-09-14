Азербайджан и Беларусь проведут политические консультации

2017-09-14 14:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Белорусско-азербайджанские межмидовские консультации по международно-правовым вопросам 19-22 сентября пройдут в Минске, сказал в четверг на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

Стороны проведут сверку перечней международных, межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров, действующих между сторонами или прекративших свое действие, а также перечней проектов международных договоров, которые в настоящее время находятся на рассмотрении государственных органов сторон.

Участники консультаций также обменяются опытом организации работы договорно-правовых служб МИД Беларуси и Азербайджана, проанализируют взаимовыгодные пути сотрудничества в рамках международных организаций.